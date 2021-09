Grosvenor satsar på AR-spel i Skärholmen Centrum och Lidingö Centrum. Bild: Grosvenor

Skärholmen och Lidingö först i Sverige med interaktivt spel i centrummiljö

Bolag Grosvenor Europe blir först i Sverige när fastighetsbolaget i september lanserar ett interaktivt AR-spel (Augmented Reality) i centrummiljö. Spelet Megaraptor, som går att spela i Skärholmen Centrum i Lidingö Centrum med start senare i september, går ut på att via sin mobil hitta, föda upp och tävla med dinosaurier i centrumet.

Grosvenor Europe, som äger och utvecklar Skärholmen och Lidingö Centrum, har som vision att stärka sina centrumfastigheters roll som levande stadskärnor i sina respektive områden.



– Satsningen på dinospelet Megaraptor är ett innovativt sätt att göra våra centrumfastigheter än mer levande och attraktiva för olika typer av målgrupper under stora delar av dygnet. Spelet är också ett sätt att integrera den fysiska handeln med det digitala, vilket vi är först i Sverige med, säger Carl Strufve, Director Nordics på Grosvenor Europe.



Megaraptor är ett interaktivt spel som spelas på besökarnas mobiltelefon på plats i Skärholmen Centrum eller Lidingö Centrum via en app. Spelarna letar upp dinosaurieägg som finns placerade runt om i centrumen för att fånga dinosaurierna, ge dem mat, boosta dem med energi och tävla mot andra dinosaurier på plats i Battle Arena.



Ett spel som Megaraptor har aldrig tidigare lanserats i köpcentrum i Sverige och Grosvenor Europe är därför först ut. Inspirationen till spelet kommer från Grosvenors stora köpcentrum Liverpool One i England där spelet Dinosaurs Unleashed har gjort stor succé. Under lanseringsperioden i Liverpool våren 2019, laddades spelet ner mer än 20 000 gånger och antalet förstagångsbesökare till centrumet ökade från 45 till 73 procent.



– Målet med spelet är att det ska vara roligt att besöka Skärholmen Centrum och Lidingö Centrum. Spelet ger även hela familjen anledning till att besöka oss oftare och har därmed en positiv påverkan på våra hyresgästers omsättning, säger Carl Strufve.



Att Skärholmen Centrum och Lidingö Centrum är fulla av dinosaurier kommer inte att gå obemärkt förbi. I samband med lanseringen genomförs flera event på plats i centrum för att sprida vetskapen om appen. Det kommer också att finnas park rangers på plats som informerar om spelet och hjälper till vid behov.



Flera av hyregästerna arbetar även med dinosaurietema. I Skärholmen Centrum kommer bland annat leksaksaffärer att har Jurassic Park-tema och andra fokuserar på dinosauriepyssel. I Lidingö Centrum kommer flera butiker att lyfta fram allt de kan på dinosaurietemat, böcker och pussel med dinosaurier.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen