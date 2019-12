Skövde. Bild: Skövde kommun

Skaraborgs Bostads AB köper och rekryterar finansprofil

Transaktioner Skaraborgs Bostads Aktiebolag förvärvar nya fastigheter i Skövde – och rekryterar finansprofilen Klaus Jäntti som styrelseordförande.

Skaraborgs Bostads Aktiebolags nyförvärv av de två fastigheterna i Skövde går helt i linje med ambitionen att skapa en gedigen fastighetsportfölj med stabil värdeökning i Skaraborg med omnejd. Beståndet finansieras av traditionell finansiering men även via personliga investerare som får ett direktägande i fastigheterna.

– Vi söker lokala investerare i syfte att kunna förvärva fastigheter till ett sammanlagt värde i portföljen om 500-700 miljoner kronor. Vi ger en garanterad avkastning om fem procent, förra året var totalavkastningen åtta procent på insatt kapital exklusive värdetillväxt i fastigheterna. Målet är att ge investerarna en värdetillväxt i den portföljpremie som uppstår vid en försäljning alternativt notering, säger bolagets vd Johan Fogelberg.



De nya fastighetsförvärven består av sammanlagt 19 bostadslägenheter och förvärvades till en köpeskilling av 25,5 miljoner kronor. Säljare var en privat fastighetsägare och rådgivare i affären var ERA i Skövde. Bolaget äger sedan tidigare två centralt belägna fastigheter i Skövde och en i Jönköping.



Bolaget tillkännager nu även Klaus Jäntti som ny arbetande styrelseordförande. Jäntti var bland annat under många vd för nordiska hedgefondförvaltaren Brummer & Partners AB.

– Vi är mycket glada över att Klaus kliver in som styrelseordföranden. Hans breda kontaktnät kommer att vara en stor tillgång för Skaraborgs Bostads Aktiebolag i kapitalanskaffningen framöver, säger Johan Fogelberg.



Skaraborgs Bostads Aktiebolag startades 2018 av Johan Fogelberg. Bolaget är fristående men har från bolagsstarten ett nära samarbete med Nordic Property Investment, vilket säkerställer direktaccess till bolagets expertis inom rådgivning vid fastighetsaffärer och finansiering.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

