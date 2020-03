Bild: Barsebäck Golf & Country Club / KPMG

Skånskt golfmecka på väg ut på marknaden – Barsebäck kan säljas

Transaktioner En av landets överlägset bästa golfanläggningar, med hotell- och konferensverksamhet med 210 bäddar samt cirka 200 hektar mark, kan komma att säljas.

Sedan Gösta Carlsson, en av golfsveriges största entreprenörer, gick bort 99 år gammal i slutet av 2018 har en strategisk översyn av verksamheten på Barsebäck Golf & Country Club genomförts.



Som en följd av detta, överväger nuvarande ägare möjligheten att avyttra aktierna som inkluderar en topprankad golfanläggning med 45 hål designad av Ture Bruce och Donald Steel, hotell- och konferensverksamhet med 210 bäddar samt mark uppgående till cirka 200 hektar.



Barsebäck har under många framgångsrika år arrangerat tio stycken Masterstävlingar med vinnare som Nick Faldo, Jesper Parnevik, Luke Donald, Adam Scott och Colin Montgomerie. Även Annika Sörenstam har stått som vinnare på banan, i Ladies European Tour. Barsebäck har också varit värd för Solheim Cup under 2003.



Ägarna har anlitat KPMG som rådgivare och processen att hitta en ny potentiell ägare startar nu under våren 2020.

