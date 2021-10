Lena Hök. Bild: Skanska

Skanska utser nya chefer

Bolag Lena Hök har utsetts till Executive Vice President Sustainability & Innovation och Antonia Junelind har utsetts till Senior Vice President Investor Relations på Skanska.

Lena Hök tillträder sin nya roll 1 november och blir samtidigt medlem av Skanskas koncernledning. Hon kommer närmast från positionen som Senior Vice President Sustainability på Skanska AB.



Tidigare har Lena Hök arbetat som hållbarhetschef på Skandia och verksamhetschef för Skandias stiftelse "Idéer för livet". Hon är också ordförande för den svenska hållbarhetskommittén i den internationella handelskammaren, International Chamber of Commerce, ICC, samt styrelsemedlem i BoKlok, som ägs gemensamt av IKEA och Skanska.

– Jag är mycket glad över att kunna välkomna Lena till koncernledningen. Hon har mer än 20 års erfarenhet av att utifrån innovations- och hållbarhetsperspektiven implementera och utvärdera strategier som ökar effektivitet och lönsamhet. Nu intensifierar vi arbetet med att systematisera vårt innovationsfokus och hållbarhetsarbete för att möta kunders behov och utveckla våra erbjudanden. Lena är den rätta personen för att leda det arbetet, säger Anders Danielsson, vd, Skanska.

– Ny teknik, processer och prioriteringar kommer vara avgörande för att möta vårs tids utmaningar, både i branschen och i samhället. Här har Skanska en unik position. Jag ser framemot att fortsatt stärka vår konkurrenskraft och vässa vårt erbjudande. Genom att arbeta nära kunder, och använda expertis, insikter och data från våra projekt kommer vi att skala upp innovativa lösningar och fortsatt öka vårt fokus på hållbara resultat, säger Lena Hök, nytillträdd EVP Sustainability and Innovation på Skanska.



Antonia Junelind tillträder sin nya roll den 4 februari 2022. Närmast kommer hon från positionen som Head of Transactions and Finance på Skanska Commercial Development Nordic. Sammantaget har Antonia Junelind över tio års erfarenhet från Skanska där hon haft olika roller kopplat till ekonomi och finans, varav ett år hos Skanska UK. Hon har en masterexamen i samhällsbyggnad från KTH. I sin nya roll kommer hon att rapportera till Skanskas CFO Magnus Persson.

– Det känns fantastiskt kul att få välkomna Antonia till rollen som ansvarig för extern finansiell kommunikation. Antonia är analytisk, pedagogisk och kommunikativ, något som är avgörande för att framgångsrikt driva investor relations-rollen. Arbetet med att berätta om vår verksamhet för nuvarande och framtida investerare är av stor vikt för att fortsatt positionera oss som en attraktiv investering. Jag vill passa på att tacka André Löfgren för ett mycket väl utfört arbete under sina år som SVP Investor Relations. Han har varit avgörande för att positionera Skanska som en stabil och långsiktig investering. Nu önskar jag honom all lycka till i den kommande rollen som CFO för Boklok, säger Magnus Persson, CFO på Skanska.

– Jag är stolt över att få vara en del av Skanska. Vi har en stark affärsmodell, samhällsviktiga projekt, betydelsefulla kund- och partnerrelationer, engagerade och drivna kollegor och dessutom ett tydligt syfte. Det är en bra grund att stå på när man vill medverka till en positiv utveckling i samhället och skapa långsiktigt aktieägarvärde. I min nya roll ser jag fram emot att få bidra till att bygga vidare på våra investerarrelationer och hålla kapitalmarknaden väl informerad om utvecklingen av vår verksamhet, säger Antonia Junelind, tillträdande Senior Vice President Investor Relations Skanska.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

