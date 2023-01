Citygate. Bild: Skanska

Skanska tecknar nytt hyresavtal i Citygate

Uthyrning Skanska Fastigheter Göteborg har tecknat hyresavtal med gymoperatören Omnia om cirka 380 kvadratmeter. Öppning sker under hösten så snart nödvändiga byggnadstillstånd erhållits.

– Vi är väldigt glada att äntligen kunna presentera en gymoperatör till huset, vilket har varit efterfrågat från våra hyresgäster och är en självklar del i vårt hälsofokus och WELL certifiering. Omnia har ett bra helhetstänk kring hälsa och välmående, med stort fokus på husets gemenskap med aktiviteter som inspirerar till hälsosamma val helt i linje med Citygates vision och värderingar, säger Mats Dynevik, marknadschef, Skanska Fastigheter Göteborg.



Citygate certifieras enligt både WELL och LEED, vilket innebär ett helhetstänk kring hur människor påverkas av den byggda miljön de befinner sig i. Citygate uppmuntrar till goda vanor och som förenklar hyresgästernas vardag med brett servicekoncept, hälsosam mat i restaurangen, hälsohub/gym och cykelhotell.

– Vi är glada över att etablera vår tredje anläggning i Göteborg, nu i Citygate. Här kommer det att finnas ett fullutrustat gym med väl genomtänkt utrustning och en sal för allt mellan yoga och mobilitetsträning till stresshantering, workshops och föreläsningar. Ett koncept som passar väl in i husets tänk kring goda och hållbara vanor där företag och dess anställda ska lyckas med sina hälsomål och ha kul på vägen, säger Thomas Swedberg, ägare av Omnia.



I Citygate har nu hyresgäster som Sector Alarm, Aspia, Visma, Parttrap, Skanska, Verahill, Flodéns och Knightec flyttat in samt Compass Group som har öppnat caféet och restaurangen. Konferensplanet öppnar inom kort. Ytterligare hyresgäster som Bosch, OnePartner, Manpower och WSP välkomnas under våren då husets egna co-working också öppnar.

Ämnen