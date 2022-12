Skanska tecknar nya projekt i USA. Bild: Istock

Skanska tecknar nya uppdrag i USA

Bygg/Arkitektur Skanska får två nya uppdrag i USA. Det svenska bolaget bygger ett kriminaltekniskt laboratorium i Richmond, Virginia, för 189 miljoner dollar, motsvarande cirka 1,9 miljarder kronor och renoverar en vårdbyggnad i New York för 60 miljoner dollar, motsvarande cirka 610 miljoner kronor.

Skanska har tecknat kontrakt med Virginia Department of Forensic Science och Department of General Services om att bygga ett kriminaltekniskt laboratorium i Richmond, Virginia, USA. Kontraktet är värt U189 miljoner dollar, cirka 1,9 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2022.



Projektet består av en fyra våningar hög anläggning på cirka 89 000 kvadratmeter. Central Region Forensic Laboratory inrymmer Virginia Department of Forensic Science och Office of the Chief Medical Examiner.



Virginia Department of Forensic Science lokaler omfattar laboratorier för analys av bland annat skjutvapen, fingeravtryck, datorer och mobiltelefoner, nukleärt och mitokondriellt DNA, samt utrymmen för lagring av bevis och utbildning.



Office of the Chief Medical Examiners lokaler innehåller laboratorier för att utföra bland annat obduktioner. Båda myndigheternas lokaler innehåller även administrativa funktioner.



Byggnationen startar i januari 2023 och planeras vara färdigställd 2025.



Parallellt med detta har Skanska tecknat ett kontrakt för att renovera en vårdbyggnad i New York, New York, USA. Kontraktet är värt 60 miljoner dollar, motsvarande cirka 610 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2022.



Projektet är en renovering i flera steg som omfattar förberedande arbeten, nya gemensamma utrymmen, kontor, laboratorier och en uppgradering av installationer.



Byggnationen pågår och planeras vara slutförd i maj 2025.

