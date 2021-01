Skanskas kontorshus Nowy Rynek i Poznan, Polen. Bild: Skanska

Skanska tecknar hyresavtal i polskt kontorshus

Uthyrning Skanska har tecknat ett hyresavtal med ett teknikföretag för drygt 26 000 kvadratmeter kontor och 177 parkeringsplatser. Avtalet gäller den tredje kontorsbyggnaden i ett större område med en blandning av verksamheter och bostäder i Poznan, Polen. Hyresgästen flyttar in under andra kvartalet 2021. Med detta hyresavtal är byggnaden nu uthyrd till 87 procent.

Nowy Rynek är Skanskas tredje kommersiella utvecklingsprojekt i Poznan, med en total uthyrbar yta om cirka 100 000 kvadratmeter. Huset ligger i det centrala affärsdistriktet som utgör ett nytt kvarter i staden Poznan. Skanska sålde de två första byggnaderna i Nowy Rynek till Franklin Templeton Investments och Corum Asset Management. Den tredje byggnaden kommer att omfatta cirka 39 000 kvadratmeter och förväntas få flera certifieringar: LEED Platinum, Building without Barriers och WELL Core & Shell (silver).



Byggandet av det tredje huset i kontorskomplexet Nowy Rynek startade i maj 2019 och det kommer att stå färdigt under andra kvartalet 2021. Lokalerna kommer att överlämnas till hyresgästen i flera faser, med den första planerad till juni 2021.



Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien samt i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Polen, Tjeckien samt i Storbritannien med BoKloks koncept. Skanska omsatte 33 miljarder kronor under 2019 och hade cirka 11 700 anställda i sina europeiska verksamheter utanför Norden.

