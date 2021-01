Kontorshus Houston, USA. Bild: Skanska.

Skanska tecknar hyresavtal i Houston, Texas

Bolag Skanska har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med den internationella advokatfirman Norton Rose Fulbright i sitt kommande 28 våningars kontorsprojekt i centrala Houston, Texas, USA.

Skanska har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med den internationella advokatfirman Norton Rose Fulbright i sitt kommande 28 våningars kontorsprojekt i centrala Houston, Texas, USA. Advokatbyrån hyr in sig på 32 procent av ytan.



Kontorshuset ligger i Houstons centrala affärsdistrikt, intill Houston Discovery Green Park och nära kontorshuset Bank of America Tower som även det har utvecklats av Skanska och såldes 2019.



Marken köptes så sent som under 2019. Byggnaden är utformad för att uppnå LEED Platinum-certifiering. Projektstart och orderbokning kommer att bokföras när alla nödvändiga tillstånd är på plats.



Sedan 2009 har Skanska USA Commercial Development investerat mer än två miljarder dollar i kontor och flerfamiljsprojekt och har utvecklat kontor för hyresgäster såsom Waste Management, Bank of America, Brooks Sports, PricewaterhouseCoopers och Tommy Bahama.

- Joakim Johansson

joakim@fastighetssverige.se

Ämnen