Anders Danielsson. Bild: Skanska.

Skanska tar affär i USA värd 3,2 miljarder kronor

Bolag Skanska renoverar en avgångshall vid Pennsylvania Station i New York, USA, för 392 miljoner dollar eller cirka 3,2 miljarder kronor.

Skanska har tecknat ett avtal med Penn District Station Developer LLC om att renovera avgångshallen tillhörande Pennsylvania Station Long Island Rail Road (LIRR) i New York, New York, USA. Kontraktet är värt 392 miljoner dollar eller cirka 3,2 miljarder kronor, och kommer att ingå i orderingången för USA för fjärde kvartalet 2020.



Kontraktet inkluderar design och konstruktion av utvidgningen av avgångshallen som finns på 33:e gatan, inklusive höjda takhöjder, uppgraderad belysning, digitala informationsskärmar samt tekniskt och elektriskt arbete för att ta fram nya ytor och andra stationsförbättringar.



I enlighet med amerikanska funktionshinderlagen (ADA) inkluderar kontraktet uppgraderad åtkomst från avgångshallen till tågplattformarna, inklusive installation av en ny hiss.



Byggnadsarbetena är påbörjade och planeras vara färdiga under första kvartalet 2023.

- Joakim Johansson

joakim@fastighetssverige.se

