Skanska svagare än väntat

Bild: Skanska

Publicerad den 26 April 2019

Bolag Skanska redovisar en Q1-rapport som inte når analytikernas förväntningar.

Q1-siffrorna:

• Intäkterna uppgick till 35,1 (37,0) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 11 procent. Infront Datas snittestimat, baserat på tre analytikers prognoser, låg på 37,7 miljarder kronor, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

• Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (0,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 30 procent. Analytikernas förväntningar låg här på cirka 1,0 miljard kronor.

• Resultatet per aktie minskade med 30 procent till 0,87 (1,25) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –1,3 (–0,6) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Justerad räntebärande nettofordran/nettoskuld uppgick till 0,9 (31 december 2018; 2,1) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 27,3 (32,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 22 procent. Orderstocken uppgick till 190,1 (31 december 2018; 192,0) miljarder kronor.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 371 (–41) Mkr. Jämförelseperioden inkluderar omstruktureringskostnader och projektnedskrivningar som hade en negativ påverkan samt lösta tvister och effekter av avslutande av förmånsbestämda pensionsplaner som hade en positiv påverkan.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 0,3 (1,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 75 procent.

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 9,7 (13,9) procent.

• Nettoinvesteringar i Projektutveckling uppgick till –0,4 (–1,6) miljarder kronor, enligt IFRS.

Anders Danielsson, vd:



– Vårt främsta fokus är att förbättra lönsamheten i Byggverksamheten samt bibehålla ett starkt resultat och hög aktivitet inom Projektutvecklingsverksamheten. Första kvartalet 2019 visar att vi är på rätt väg då de strategiska initiativen fortsätter att visa på goda resultat. Historiskt sett är det första kvartalet en period med relativt låg aktivitet och detta år är inget undantag. Dock förbättrar vi lönsamheten inom Byggverksamheten och bibehåller ett bra resultat inom Projektutveckling. Vi bibehåller även en stark balansräkning.



– Inom Byggverksamheten fortsätter de lönsamhetsförbättringar som vi började se i slutet av förra året. Vi förväntar oss en gradvis återhämtning under de kommande åren. Vi genomför våra strategiska initiativ och färdigställer ett antal projekt med låg lönsamhet och fyller på vår orderstock med nya projekt. Lönsamhetsförbättringar förväntas främst komma från Polen och USA med ett fortsatt starkt resultat i Norden. De strategiska initiativen innefattar ett ökat fokus av verksamheten, en förenklad och decentraliserad struktur samt selektiv budgivning. Kort sagt, vinst före volym, vilket återspeglas i vår orderingång.



– På rullande 12 månader är orderingången lägre än våra intäkter i de affärsenheter där vi har haft svaga resultat och vice versa i de enheter som har gått bra.



– Inom Bostadsutveckling ökade antalet sålda bostäder något och vi upprätthöll en bra lönsamhetsnivå för denna verksamhetsgren under första kvartalet. Den svenska marknaden fortsätter vara svag och vi har därför påbörjat färre bostäder och ser över vår kostnadsstruktur. Riskexponeringen i form av antal osålda bostäder fortsätter att ligga på en acceptabel nivå och vi positionerar oss för att förstärka vår marknadsposition på lång sikt.



– De goda marknadsförutsättningarna kvarstår inom Kommersiell fastighetsutveckling och vi har en stark portfölj av pågående projekt med god uthyrningsaktivitet. Liksom tidigare år är antalet försäljningar lägre under första kvartalet men vi förväntar oss att fortsätta realisera vinster under kommande kvartal och år. Storlek och antal transaktioner varierar mellan kvartalen och jämförelseperioden inkluderar fler stora försäljningar. Försäljningsvinsterna under första kvartalet visar tydligt att investerarnas intresse kvarstår på historiskt höga nivåer. Vid en analys av vår totala Projektutvecklingsportfölj, inklusive våra OPS-tillgångar, ser jag stora värden. Enligt vår segmentsredovisning, har vi konservativt beräknade orealiserade vinster om 12,9 miljarder kronor i portföljen. Ambitionen är att realisera dessa värden kommande år. Jämfört med årsskiftet är detta en ökning med 0,4 miljarder kronor.



– Ur ett längre perspektiv är värdeskapandet ännu mer imponerande, särskilt inom Kommersiell fastighetsutveckling. Under de senaste tre åren har de orealiserade vinsterna inom Kommersiell fastighetsutveckling ökat med 3,5 miljarder kronor, samtidigt som vi under samma period har realiserat försäljningsvinster om totalt 8,8 miljarder kronor. Våra övergripande positiva marknadsutsikter är i princip oförändrade jämfört med årsskiftet. De politiska och makroekonomiska osäkerheterna gör det dock svårt att förutsäga hur länge dessa relativt gynnsamma marknadsförhållanden kvarstår. Vi har en stark position på de marknader där urbanisering är en av de viktigaste långsiktiga drivkrafterna för investeringar i infrastruktur, bostäder och kontor.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

