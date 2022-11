Undervattenstunnel ska byggas i Norge, norr om Stavanger Bild: SKB

Skanska ska bygga världens längsta undervattenstunnel

Bygg/Arkitektur Skanska vinner upphandling i Norge för tunnelbygge värt 5,2 miljarder kronor

Byggbolaget Skanska har vunnit en upphandling i Norge värd 5,2 miljarder kronor för bygget av världens längsta undervattenstunnel. Anbudet var 730 miljoner kronor under konkurrenten NCC:s bud, rapporterar Byggindustrin.



Det handlar om världens längsta undervattenstunnel Rogfast norr om Stavanger som ska bli 26,7 kilometer lång. 18 kilometer uppdelat i två projekt har nu upphandlats där Skanska står som vinnare.



Byggstart är planerad redan till början av 2023. Den sista delen av projektet är just nu under upphandling, där är dock varken Skanska eller NCC med i striden om kontraktet.

