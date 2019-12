51 Moorgate i London. Bild: Skanska

Skanska säljer kontorshuset 51 Moorgate i London

Transaktioner Skanska har sålt kontors- och detaljhandelsfastigheten 51 Moorgate till en av Deka Immobiliens fastighetsfonder för cirka 56 miljoner pund, cirka 690 miljoner kronor.

Den nio våningar höga kontorsbyggnaden, som utvecklats och byggts av Skanska UK, omfattar cirka 4 300 kvadratmeter och kombinerar ytor för kontor och detaljhandel i London City. Byggnaden hyrs i sin helhet ut till Skanska UK på ett 15-årigt hyresavtal.



Fastigheten är utformad enligt högsta miljöstandard för att uppnå en Breeam Excellent klassificering samt Well-certifiering. Byggnaden har utformats med hållbara materialval och en modern fasad, designad för att maximera naturligt solljus.



Byggandet av 51 Moorgate inleddes under det första kvartalet 2018 och slutfördes under det tredje kvartalet 2019.



Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling i det fjärde kvartalet 2019. Tillträdet väntas också ske under fjärde kvartalet 2019.

