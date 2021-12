Skanska säljer Two Drydock i Boston. Bild: Skanska

Skanska säljer kontorshus i USA för två miljarder

Transaktioner Skanska har sålt kontorshuset Two Drydock i Boston, USA, för USD 234,5M, cirka 2,0 miljarder kronor, till ett globalt investmentbolag.

Transaktionen kommer att bokföras av Skanska USA Commercial Development i det fjärde kvartalet 2021. Tillträdet till fastigheten sker omgående.



Two Drydock är ett 13 våningar högt, 21 800 kvadratmeter stort kontorshus som är utvecklat av Skanska. Det innehar Leed Gold och Fitwel-certifieringar och har cirka 650 kvadratmeter detaljhandel på bottenplan, 150 parkeringsplatser ovan jord och ett 930 kvadratmeter stort torg utomhus.



Kontorshyresgästerna i Two Drydock är en mångsidig grupp av företag. På bottenvåningen har Lord Hobo Brewing Company och Render Coffee ingått hyresavtal, vilket fullbordar Skanskas vision om en dynamisk lobbyupplevelse med ett öppet koncept som också tillför värde för det omgivande samhället.



Two Drydock, som började uppföras i juni 2018, utgör Skanskas sjätte kommersiella fastighetsutvecklingsprojekt i Boston och det fjärde projektet i hamnområdet.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen