Skanska säljer i Washington. Bild: Skanska

Skanska säljer i Washington för cirka 1,5 miljarder

Transaktioner Skanska har sålt kontorsbyggnaden 99M i Washington, DC, USA, för motsvarande cirka 1,5 miljarder kronor.

Köparen är ett dotterbolag till Polinger Development Co. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska USA Commercial Development under det fjärde kvartalet 2019. Tillträdet till fastigheten förväntas ske under det första kvartalet 2020.



99M är en elva våningar hög, 21 700 kvadratmeter stor, LEED Guld-certifierad kontorsbyggnad i Washington D.C. Byggnaden är 87 procent uthyrd och hyresgästerna inkluderar Common Grounds, Pyxera Global och Give Campus. Utöver detaljhandel på bottenplanet erbjuder byggnaden bland annat en takterrass.



Byggandet påbörjades under det tredje kvartalet 2015 och slutfördes under det andra kvartalet 2018.



Skanskas övriga projekt i Washington-området inkluderar kontorsbyggnaden 2112 Penn, lägenhetsprojektet RESA, kontorsbyggnaden 1776 Wilson Blvd och kontorshuset 733 10 and G. Skanskas senaste markköp inkluderar land vid Scott's Run för att utveckla ett flerfamiljhus i Tysons, VA och 1700 M, en kommersiell byggnad.

