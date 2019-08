Anders Danielsson, vd för Skanska. Bild: Skanska

Skanska säljer i Polen

Transaktioner Skanska har sålt den andra byggnaden i kontorskomplexet Nowy Rynek i Poznan till Corum Asset Management för 36 miljoner euro, cirka 385 miljoner kronor.

Byggnaden har en uthyrningsbar yta på cirka 12 000 kvadratmeter vilken hyrs fullt ut av marknadsledande matvarukedja i Polen. Byggnaden förväntas certifieras med Leed Platinum och färdigställs under det fjärde kvartalet 2019.



Transaktionen bokförs av Skanska Commercial Development Europe under tredje kvartalet 2019. Fastigheten överförs under fjärde kvartalet 2019.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

