Bank of America Tower i Houston, Texas, USA. Bild: Skanska

Skanska säljer i Houston

Transaktioner Skanska har sålt sin kvarvarande ägarandel om tio procent av Bank of America Tower i Houston, USA, för cirka 200 miljoner kronor, till BCal Houston REIT L.P.

Försäljningen sker i spåren av att Skanska sålde majoritetsägandet under 2019 till ett dotterbolag till Beacon Capital Partners. Bank of America Tower i Houston var det första projektet i USA, och det tredje globalt, att få miljöcertifieringen v4 Platinum Core & Shell. Hyresgäster innefattar Bank of America, Waste Management, Winston and Strawn, Quantum Energy Partners och Skanska. Byggnationen av Bank of America Tower slutfördes under det andra kvartalet 2019.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen