Skanska säljer för fem miljarder i USA

Transaktioner Skanska avyttrar en 95-procentig ägarandel i kontorsfastigheten 2 + U i Seattle, Washington, USA, för 669 miljoner dollar, cirka 5,5 miljarder kronor, till sydkoreanska finanskoncernen Hana Alternative Asset Management, tillsammans med Hana Financial Group.

Transaktionen kommer att bokföras av Skanska USA Commercial Development under fjärde kvartalet 2020. Hana kommer omgående ta över och påbörja verksamhet av kontorsfastigheten 2+U.



2 + U består av en byggnad på 65 000 kvadratmeter i Seattles Central Business District och en 2 200 kvadratmeter stor yta i gatuplan känd som Urban Village, med lokal detaljhandel och kulturutbud. Kontorshyresgäster inkluderar Qualtrics, Indeed.com, Dropbox Inc och Spaces.



Byggandet av 2 + U påbörjades under andra kvartalet 2017. Både exteriör och grundläggande interiör slutfördes under tredje kvartalet 2019. Sedan dess har kontinuerliga hyresgästanpassningar gjorts. Ett arbete som kommer att fortsätta varefter hyresgästerna flyttar in.



Skanska är ett av de ledande utvecklings- och byggföretagen i USA, specialiserat på byggande, civil infrastruktur och utveckling av kommersiella fastigheter på utvalda amerikanska marknader. Skanska USA omsatte 74 miljarder kronor och hade cirka 7 900 anställda i sin verksamhet under 2019.

