Spark. Bild: Skanska

Skanska säljer för 720 miljoner till Stena Fastigheter

Transaktioner Skanska säljer den andra byggnaden i kontorskomplexet Spark i Warszawa, Polen, till Stena Fastigheter för 70 miljoner euro, cirka 720 miljoner kronor. Tillträde till fastigheten planeras till första kvartalet 2021.

Den andra byggnaden i Spark är en del av ett kontorskomplex som består av tre byggnader. Spark ligger i hjärtat av Wola, en av de snabbast växande affärs- och kontorsdistrikten i Warszawa. Byggnad två består av cirka 19 000 kvadratmeter och cirka 85 procent av ytan är uthyrd till internationella såväl som inhemska hyresgäster såsom UPC Polska, PCF Group, PKO Faktoring och INC Research (Syneos).



Fastigheten som nu säljs färdigställdes under första kvartalet 2019. Den har redan uppnått LEED Platinium- såväl som Building without barriers-certifieringar. Dessutom förväntas den också nå WELL Core & Shell (Guld) certifiering och ingå i WELL Health-Safety Rating. Där ingår kontorslokaler med högsta säkerhetsstandard med minskad risk för sjukdomsöverföring.



Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Commercial Development Europe i fjärde kvartalet 2020.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen