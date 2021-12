Generation Park i Warszawa. Bild: Skanska

Skanska säljer för 2,9 miljarder i Warszawa

Transaktioner Skanska har sålt det tredje kontorshuset i kontorskomplexet Generation Park i Polens huvudstad Warszawa för 285 miljoner euro, cirka 2,9 miljarder kronor. Köpare är Hansainvest Real Assets. Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Commercial Development Europe i det fjärde kvartalet 2021. Tillträdet till fastigheten är planerat till det tredje kvartalet 2022.

Generation Park Y är Skanskas första kontorsskyskrapa i Central- och Östeuropa. Fastigheten har en uthyrningsbar yta på 47 600 kvadratmeter och 100 procent av kontorsytan är uthyrd till det polska försäkringsbolaget PZU. Byggnaden stod färdig under första kvartalet 2021. Den har redan erhållit LEED Core & Shell Platinum och WELL Health & Safety-certifieringar och siktar även på att få WELL Core & Shell samt Building without Barriers-certifieringar.



Generation Park består av tre kontorsbyggnader med en total uthyrningsbar yta om cirka 88 000 kvadratmeter kontor och butiksyta samt flera parkeringsplatser. Generation Park är Skanskas största kontorsutvecklingsprojekt i Warszawa.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

