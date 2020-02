Anders Danielsson, vd för Skanska. Bild: Skanska

Skanska: Resultat och utdelning under förväntan

Bolag Skanska höjer utdelningen till 6,25 kronor per aktie (6,00), en lägre höjning än analytikerna hade räknat med.

Skanskas rörelseresultat uppgick till 2 453 miljoner kronor under Q4. Infronts snittestimat uppgick till 2 671 miljoner kronor, enligt nyhetsbyrån Direkt.



Intäkterna var däremot högre än väntat; 51.397 miljoner kronor. Här låg konsensusprognosen på 48.860 miljoner.



Utdelningen föreslås bli 6:25 kronor per aktie (6:00), att jämföra med förväntade 6:58 kronor.



Helårssiffrorna:

# Intäkterna uppgick till 176,8 (170,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 1 procent.

# Rörelseresultatet uppgick till 7,8 (4,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 57 procent.

# Resultatet per aktie ökade med 62 procent till 15,46 (9,55) kronor.

# Styrelsen föreslår en utdelning om 6,25 (6,00) kronor per aktie.

# Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 3,8 (7,4) miljarder kronor, enligt IFRS.

# Justerad räntebärande nettofordran (+) /nettoskuld (-) uppgick till 3,2 (30 september 2019; –3,9) miljarder kronor, enligt IFRS.

# Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 145,8 (151,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 8 procent. Orderstocken uppgick till 185,4 (30 september 2019; 183,7) miljarder kronor.

# Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 3,8 (1,1) miljarder kronor och inkluderar en goodwillnedskrivning om –0,4 miljarder kronor i Storbritannien i det fjärde kvartalet. Jämförelseperioden inkluderar projektnedskrivningar och andra jämförelsestörande poster med en total nettoeffekt om –2,3 miljarder kronor.

# Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 4,5 (4,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 5 procent.

# Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 10,3 (12,0) procent.

# Avkastning på eget kapital uppgick till 21,4 (14,1) procent.



Vd Anders Danielsson:

– Under 2019 genomfördes lönsamhetsförbättrande åtgärder inom vår byggverksamhet och vi genererade betydande värden inom projektutveckling. Detta är resultatet av ett genomförande enligt vår strategiska plan som initierades 2018. För helåret förbättrades rörelsemarginalen inom Byggverksamheten och nådde 2,4 procent, avkastning på sysselsatt kapital i projektutveckling 10,3 procent och avkastning på eget kapital för hela koncernen 21,4 procent. De två senare översteg våra mål och jag betraktar detta som en stark prestation



– Kommersiell fastighetsutveckling hade ett nytt rekordår i vinster från fastighetsförsäljningar 2019, mycket tack vare goda marknadsförutsättningar och ett starkt genomförande. Vi upplever också en stark uthyrningsaktivitet och genom att hyra ut våra moderna, gröna fastigheter till och långsiktiga hyresgäster skapar vi mycket värde för framtiden. Vi startade många nya projekt i fjärde kvartalet, vilket bidrar till vår starka portfölj av pågående projekt. Under 2019 expanderade vi vår amerikanska verksamhet till en femte stad, Los Angeles, genom att förvärva mark och planerar utveckling av detta projekt, och fler därtill allt eftersom vi bygger upp denna portfölj.

