Skanska säljer till Stena i Polen. Bild: Skanska

Skanska miljardsäljer kontorsportfölj till Stena i Polen

Transaktioner Skanska har sålt en portfölj med två kontorsprojekt i Wroclaw och Krakow, Polen, för 128 miljoner euro, cirka 1,3 miljarder kronor till Stena Real Estate BV.

Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Commercial Development Europe i det första kvartalet 2022. Tillträdet till fastigheterna är planerat till det andra kvartalet 2022.



Transaktionen inkluderar den första fasen av projektet Centrum Poludnie i Wroclaw, bestående av två kontorsbyggnader, samt den sista kontorsbyggnaden i komplexet High5ive i Krakow. Den uthyrningsbara ytan i transaktionen omfattar cirka 28 200 kvadratmeter i Centrum Poludnie, som till 69,5 procent är uthyrd, och cirka 11 200 kvadratmeter i High5ive, som är 99 procent uthyrd.



Projekten är designade och byggda i linje med ESG-principer. Bägge projekten håller högsta standard och väntas bli de första Well Core & Shell-certifierade kontorshusen utvecklade av Skanska i Krakow och Wroclaw. Första fasen av Centrum Poludnie har redan blivit certifierat enligt Leed Platinum och Building without Barriers, och kontorsbyggnaden i High5ive väntas få motsvarande certifikat efter färdigställandet.



Den första fasen av Centrum Poludnie färdigställdes under det tredje kvartalet 2020 och den sista byggnaden i High5ive beräknas färdigställas under första kvartalet 2022.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen