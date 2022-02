Skanska säljer i Houston. Bild: Skanska

Skanska miljardsäljer i USA

Transaktioner Skanska säljer kontorsfastigheterna West Memorial I och II i Houston, USA för 147 miljoner dollar, cirka 1,3 miljarder kronor, till ett joint venture som leds av Fuller Realty Interests, LLC. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska USA Commercial Development i det första kvartalet 2022.

West Memorial Place utgörs av ett ett cirka 20 000 kvadratmeter stort, LEED Platinum certifierat kontorscampus i Houstons så kallade energikorridor, fördelat på två byggnader. West Memorial Place I består av cirka 9 300 kvadratmeter kontorsyta och West Memorial Place II består av cirka 11 000 kvadratmeter.



Projektet är kvalificerat till WELL Health and Safety-certifiering. Byggandet av West Memorial Place I började under tredje kvartalet 2013 samt under tredje kvartalet 2014 för West Memorial Place II. Både exteriöra och interiöra arbeten färdigställdes 2015 och 2016.



Sedan 2009 har Skanskas Kommersiella Fastighetsutveckling i USA investerat totalt cirka 3,2 miljarder dollar i kontors- och flerfamiljsprojekt, vilket har skapat mer än 1 miljon kvadratmeter hållbara och samhällsfokuserade utvecklingsprojekt på bolagets utvalda delmarknader för denna verksamhet i USA.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

