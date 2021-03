Gårda 8:6. Bild: L E Lundbergs

Skanska köper kvarter i Göteborg för cirka 220 miljoner kronor

Transaktioner Skanska har köpt ett helt kvarter i Gårda, Göteborg, för cirka 220 miljoner kronor. Säljare är Fastighets AB L E Lundberg. Avsikten är att utveckla moderna och hållbara kontorslokaler på platsen över tid. Även möjligheten att tillföra bostäder ska studeras i en kommande detaljplaneprocess.

Kvarteret utgörs av utvecklingsfastigheterna Göteborg Gårda 8:2, 8:5 och 8:6. Befintliga, till största del uthyrda, byggnader har en yta om cirka 13 000 kvadratmeter. Gårda är under stark utveckling och är ett attraktivt läge för såväl kontor som bostäder. Skanskas målsättning är att skapa ett kvarter med stark hållbarhetsprägel där människors hälsa och välmående är främsta fokus.



– Med detta förvärv kan vi nu fortsätta den spännande utvecklingen av stadsdelen Gårda. Vi har sedan slutet av 90-talet varit en viktig del av Gårdas tillväxt, från kvarteret Ceres till Gröna Skrapan, som färdigställdes 2010, och Citygate som pågår just nu. Här vill vi nu ta nästa steg i vårt arbete mot klimatneutralitet och skapa ett hållbart kvarter med en mix av arbetsplatser och bostäder. Fram till projektstart har vi väl fungerande förvaltningsfastigheter med bra och stabila hyresgäster, säger Niklas Grimslätt, affärsutvecklingschef, Skanska Fastigheter Göteborg.



I Gårda pågår just nu flera spännande utvecklingsprojekt, däribland Nordens högsta kontorshus Citygate. Parallellt arbetar Göteborgs stad med ett planprogram som kommer ge en tydlig inriktning för den fortsatta utvecklingen av området och skapa än bättre förutsättningar för en attraktiv stadsutveckling. Så snart planprogrammet är antaget är målsättningen att inleda en detaljplaneprocess för kvarteret.



– Detta kvarter utgör en tydlig entré till Norra Gårda med en fin exponering mot E6 och kommer tillsammans med den pågående utvecklingen etablera Gårda som ett av de absolut bästa kontorslägena i Göteborg, säger Mats Dynevik, marknadschef, Skanska Fastigheter Göteborg.



Under kommande år kommer det att ske stora förändringar i Gårda. Pågående projekt färdigställs, vilket leder till fler människor i rörelse och ett större utbud av restauranger och service. Kollektivtrafiken kommer också att förbättras ytterligare genom en ny busslinje, vilken delvis möjliggjorts inom ramarna för projektet Citygate. Detta kommer att göra det ännu enklare att arbeta i Gårda och blir ett viktigt komplement till den redan idag goda tillgängligheten till E6/E20 och till Centralstationen som ligger inom bekvämt gångavstånd.



Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 66 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade cirka 14 800 anställda under 2020.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

