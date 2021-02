Skanska investerar nära halv miljard i ett kontorsprojekt i Bukarest. Bild: Skanska

Skanska investerar nära halv miljard i Bukarest-kontor

Bygg/Arkitektur Skanska investerar 45 miljoner euro, cirka 450 miljoner kronor, i andra fasen av kontorsprojektet Equilibrium i Bukarest, Rumänien. Den andra byggnaden kommer att få en total uthyrningsbar yta på 19 900 kvadratmeter.

Den tolv våningar höga byggnaden kommer att uppföras i norra delen av Bukarest. Drygt 200 parkeringsplatser över och under mark kommer också att byggas. Projektet är för-certifierat enligt LEED Guld.



Byggnationen planeras att starta i februari 2020 och förväntas vara slutförd under det första kvartalet 2023.



När båda byggnaderna i kontorskomplexet är färdigställda kommer det bestå av totalt 40 800 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Projektet har en unik blandning av gröna ytor och moderna mötesnav med gratis WiFi, tillgängligt för allmänheten.



Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien samt i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Polen, Tjeckien samt i Storbritannien med BoKloks koncept. Skanska omsatte 33 miljarder kronor under 2019 och hade cirka 11 700 anställda i sina europeiska verksamheter utanför Norden.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

