Skanska investerar fyra miljarder i amerikanskt projekt

Bygg/Arkitektur Skanska investerar cirka 476 miljoner dollar, cirka fyra miljarder kronor, i The Eight, ett nytt kontorsutvecklingsprojekt i Bellevue, Washington, USA. Byggkontraktet är värt cirka 270 miljoner dollar, cirka 2,3 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2021.

Skanska kommer att utveckla och bygga ett 25 våningar högt kontorshus i Bellevue, Washington, med en yta på 50 300 kvadratmeter. Det innefattar en privat takterrass på 300 kvadratmeter, sju delvis öppna terrasser, 1 100 kvadratmeter butiksyta på markplan samt fyra våningar parkeringsgarage, inklusive betjäning och laddstationer. Projektet siktar på att få LEED Platinum- och Wired Platinum-certifieringar.



The Eight är Skanskas sjätte utvecklingsprojekt i Seattle-området i nordvästra USA, och det andra projektet i Bellevue sedan starten i regionen 2011. Skanska köpte marken för The Eight i juli 2018 och erhöll nödvändiga tillstånd i slutet av 2020.



Skanska räknar med att påbörja byggnationen i juni 2021 och projektet beräknas vara färdigställt under det fjärde kvartalet 2023.



Sedan 2009 har Skanskas Kommersiella Fastighetsutveckling i USA investerat totalt 2,8 miljarder dollar i kontors- och flerfamiljsprojekt, vilket har skapat mer än 92 900 kvadratmeter hållbara och samhällsfokuserade utvecklingsprojekt på bolagets utvalda delmarknader för denna verksamhet i USA.

