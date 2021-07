Bild: Skanska

Skanska investerar cirka 480 miljoner kronor polskt kontorsprojekt

Bygg/Arkitektur Skanska investerar cirka 480 miljoner kronor, i en ny byggnad tillhörande kontorsprojektet Centrum Poludnie i Wroclaw, Polen. Den 13 våningar höga byggnaden kommer att få en total uthyrningsbar yta på 21 500 kvadratmeter samt ett garage med 200 platser.

Byggnaden förväntas få flera certifieringar som tilldelas framtidssäkrade, högkvalitativa kontorslokaler: LEED Platinum, WELL Core & Shell, WELL Health & Safety Rating samt Building without Barriers.



Byggnationen planeras att starta i september 2021 och förväntas vara slutförd under det fjärde kvartalet 2022.



Centrum Poludnie är Skanskas sjunde utvecklingsprojekt i Wroclaw. Kontorsprojektet kommer att ha en totalt uthyrningsbar yta på cirka 85 000 kvadratmeter. Den första fasen, som består av två byggnader med en total yta på 28 100 kvadratmeter, är till mer än 60 procent uthyrd.

