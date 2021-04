Sthlm 02. Bild: Skanska

Skanska investerar cirka 390 miljoner kronor i kontorsbyggnaden Sthlm 02

Bygg/Arkitektur Skanska investerar cirka 390 miljoner kronor i första etappen av kontorsfastigheten Sthlm 02 i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Den första fasen av den sju våningar höga byggnaden kommer att få en uthyrningsbar yta om cirka 7 600 kvadratmeter.

Sthlm 02 ligger längs med Hammarby Allé och kommer att inrymma café och andra servicefunktioner på gatuplanet. I byggnaden, som totalt kommer att omfatta 14 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta, ryms även en tunnelbaneuppgång. I samband med att Gullmarsplan växer som kollektivtrafiknod, då blå linje öppnar för trafik 2030, nås den ombyggda stationen direkt från Sthlm 02 och restiden till T-centralen beräknas till under fem minuter.



Projektet kommer att LEED-certifieras med ambitionen att uppnå klassificeringsnivå Guld. Byggnaden planeras med väl genomtänkta utrymmen för cykelparkering i entréplan med trivsamma och funktionella möjligheter till dusch och omklädning.



Byggnadsarbetet inleds under maj 2021 och kontorshuset planeras att stå klart under det fjärde kvartalet 2023.



Sthlm 02 är en del av Skanskas satsning Sthlm New Creative Business Spaces. Området kommer att bestå av sju kontorsbyggnader, varav den femte nu påbörjas, och utgöra arbetsplats för fler än 8 000 människor. I det direkta närområdet har Skanska tidigare byggt cirka 400 bostäder, kajer, gator och bussgarage.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

