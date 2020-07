Kontorsbyggnaden P180. Bild: Skanska

Skanska investerar 780 miljoner i polsk kontorsbyggnad

Bygg/Arkitektur Skanska investerar cirka 780 miljoner kronor, i en ny kontorsbyggnad i Warszawa, Polen. Byggkontraktet är värt cirka 310 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det tredje kvartalet 2020.

Kontorsbyggnaden P180 kommer att bestå av femton våningar och får en uthyrningsbar yta på cirka 32 000 kvadratmeter. Den kommer att vara belägen intill tunnelbanestationen Wilanowska samt nära spårvagns- och busshållplatser.



Byggnaden P180 kommer att byggas i enlighet med riktlinjerna för den internationella standarden WELL, vilket innebär att byggnaden uppfyller ett antal strikta kriterier relaterade till hälsa, välbefinnande och komfort på jobbet. Byggnaden kommer också att ansöka om LEED-certifiering och certifikatet "Building without Barriers".



Byggnationen av kontorshuset kommer att påbörjas i tredje kvartalet 2020 och färdigställandet är planerat till det tredje kvartalet 2022.



Skanska omsatte 33 miljarder kronor under 2019 och hade cirka 11 700 anställda i sina europeiska verksamheter utanför Norden.

