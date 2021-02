Port 7 i Prag. Bild: Skanska

Skanska investerar 770 miljoner kronor i en ny kontorsbyggnad i Prag

Bygg/Arkitektur Skanska investerar 76 miljoner euro, cirka 770 miljoner kronor, i den första fasen av Port 7 i Prag, Tjeckien. Kontorsbyggnaden kommer att få tio våningar och en total uthyrningsbar yta på cirka 27 700 kvadratmeter, med två parkeringsplan under mark. Investeringen omfattar även garage för den planerade andra fasen av Port 7. Byggkontraktet uppgår till cirka 1,7 miljarder tjeckiska kronor, cirka 640 miljoner svenska kronor, vilket inkluderas i orderingången för Europa för det första kvartalet 2021.

Sammantaget kommer Port 7-komplexet att erbjuda cirka 35 000 kvadratmeter kontors- och butikslokaler i tre byggnader, med butiker, restauranger, kaféer och gym på bottenvåningen i byggnaderna. Port 7-projektet innefattar också ett stort offentligt utrymme för avkoppling, promenader och möten med kollegor och vänner. Sportentusiaster kommer också att uppskatta det nyligen renoverade området intill floden Holešovice, där det kommer kunna gå att löpa, cykla eller kajakpaddla.



Port7 förväntas uppnå LEED Platinum- och WELL-certifieringar. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) fokuserar på energiförbrukning och hållbara material, medan WELL utvärderar hur arbetsmiljön påverkar människorna. Komfort och mikrobiologisk säkerhet i Port 7 garanteras av Skanskas Care for Life Office-konceptet och bekräftas genom WELL Health & Safety Rating.



Byggandet av den första fasen startar i februari 2021 och är planerat att vara slutfört under det andra kvartalet 2023.

