Skanska investerar i Warszawa.

Skanska investerar 700 miljoner i polskt kontorsprojekt

Bolag Skanska investerar 69 miljoner euro, cirka 700 miljoner kronor i första fasen av kontorsprojektet Studio i Warszawa, Polen. Den första byggnaden kommer att få en total uthyrningsbar yta på 17 600 kvadratmeter och vara 14 meter hög.

Kontorskomplexet Studio består totalt av två byggnader och kommer att levereras i två faser. Det totala projektet kommer att sammantaget erbjuda en uthyrningsbar yta på cirka 43 000 kvadratmeter samt omfatta 286 parkeringsplatser och 285 parkeringsplatser för cyklar under jord. Det kommer att ligga mellan gatorna Prosta och Lucka samt bredvid två tunnelbanestationer. Projektet kommer att skapa ett helt nytt, öppet utrymme i Warszawas Wola -distrikt, med ett stort grönt torg som nytt landmärke.



Byggnaden förväntas få flera certifieringar som tilldelas högkvalitativa kontorslokaler: LEED Platinum, WELL Core & Shell, WELL Health & Safety Rating samt Building without Barriers.



Byggnationen planeras att starta i september 2021 och förväntas vara slutförd under det fjärde kvartalet 2023.

