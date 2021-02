Skanska investerar 600 miljoner i Danmark. Bild: Skanska

Skanska investerar 600 miljoner i danskt hyresbostadsprojekt

Bygg/Arkitektur Skanska investerar 446 miljoner danska kronor, cirka 600 miljoner svenska kronor, i ett nytt hyresbostadsprojekt i Köpenhamn, Danmark. Projektet har en yta om 16 000 kvadratmeter och omfattar 154 lägenheter samt parkeringsgarage med 130 platser.

Projektet "C.F. Møllers Have" ligger i en attraktiv del av Ørestad, med närhet till tunnelbana, shopping och utomhusaktiviteter. Lägenheterna får gemensamma faciliteter, hemmakontor, café och cykelparkering inomhus och kommer att hyras ut under byggnationen. Den offentliga parkeringen hyrs ut i 30 år till By & Havn.



Projektet har en mycket hållbar profil med innovativa lösningar och kommer att certifieras enligt DGNB guld.



Entreprenören är KPC København A / S. Byggnadsarbetet startar i mars 2021 och kommer att slutföras under 2023.



Skanska har under de senaste fem åren utvecklat och sålt över 1 000 lägenheter i Köpenhamnsområdet.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen