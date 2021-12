Skanskas kontorshus Oas. Bild: Skanska

Skanska investerar 350 miljoner i Malmökontor

Bygg/Arkitektur Skanska investerar cirka 350 miljoner kronor i ett hållbart kontorsprojekt på Universitetsholmen i centrala Malmö. Kontorshuset Oas omfattar sju våningsplan och kommer att få en uthyrningsbar yta om cirka 7 500 kvadratmeter.

I Oas får varje kontorshyresgäst egen balkong samt tillgång till gemensam takterrass anpassad för utomhusarbete. På entréplan finns lokaler för publik verksamhet samt cykelhotell, duschar och omklädningsrum för att underlätta för hållbart resande. Kontorshuset är utformat för att uppmuntra till en hälsosam och hållbar livsstil för både människor, företag och natur. Oas hälsocertifieras enligt den internationella standarden Well och hållbarhetscertifieras enligt Leed version 4, nivå Platina.



Skanska fortsätter arbetet mot klimatneutralitet och projektet strävar efter ett avsevärt reducerat klimatavtryck. Oas har som ambition att certifieras enligt NollCo2, det vill säga med målet att uppnå netto-noll klimatpåverkan under sin livstid.



Byggnadsarbetet har startat och planeras vara slutfört under första kvartalet 2024.



Oas är en del av Skanskas utveckling av Citadellsstaden på Universitetsholmen, alldeles intill kanalen och med Malmö C på gångavstånd. I området har Skanska tidigare utvecklat kontorsprojekten Aura och Aqua samt bostäder och en förskola.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

