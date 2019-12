Anders Danielsson, vd för Skanska. Bild: Skanska

Skanska investerar 2,1 miljarder i The Heming

Bygg/Arkitektur Skanska investerar 221 miljoner dollar, cirka 2,1 miljarder kronor, i The Heming, ett nytt flerfamiljshusprojekt i Tysons, Virginia, USA. Byggkontraktet är värt cirka 150 miljoner dollar, cirka 1,4 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2019.

Skanska USA kommer att utveckla och bygga The Heming, ett 28 våningar högt lyxbostadshus med 410 lägenheter. Projektet inkluderar cirka 3 500 kvadratmeter restaurang- och butiksytor på bottenvåningen och siktar på till LEED Guld-certifiering.



The Heming är en del av Scott's Run, en ungefär 740 000 kvadratmeter stort område under utveckling för blandad användning och kommer att vara beläget över gatan från tunnelbanestationen McLean Silver Line.



Skanska kommer att påbörja byggandet i januari 2020 och projektet beräknas vara färdigställt i det fjärde kvartalet 2022.



Skanskas övriga projekt i Washington-området inkluderar kontorsbyggnaden 2112 Penn, lägenhetsprojektet RESA, kontorsbyggnaden 1776 Wilson Blvd och kontorshuset 733 10 and G. Skanskas senaste markköp inkluderar land vid Scott's Run för att utveckla ett flerfamiljhus i Tysons, VA och 1700 M, en kommersiell byggnad.

