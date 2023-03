Citygate. Bild: Skanska

Skanska hyr ut i Citygate

Uthyrning Skanska Fastigheter Göteborg har tecknat hyresavtal med IT- konsultbolaget Castra Väst AB om 402 kvadratmeter kontorsyta i Citygate i Gårda. Inflyttning sker 1 september.

– Vi hälsar Castra välkomna till våning 15 i Citygate. Här kommer de ha fantastiska möjligheter att utveckla verksamheten och tillhöra ett hus där spännande branscher och kompetenser samlas. Vi är glada över att se ett fortsatt påtagligt intresse från marknaden för nyproducerade kontorslokaler, säger Mats Dynevik, marknadschef, Skanska Fastigheter Göteborg.



Citygate certifieras enligt både WELL och LEED, och drivs till 100 procent med lokal förnybar el från solcellsparken i Utby. Solenergin blir en viktig pusselbit i en energieffektiv helhetslösning för huset.



– Det känns fantastiskt roligt att få flytta in i Citygates fräscha, nyproducerade lokaler som är perfekt anpassade för våra behov. Castras kontor ska vara en naturlig mötesplats för våra medarbetare. För oss är det lika viktigt att lokalen erbjuder bra arbetsplatser som sociala ytor där man kan samarbeta, utbyta idéer och umgås med sina kollegor. Två andra aspekter som också har varit viktiga för oss i val av kontor är hållbarhet och lättillgänglig service, något som Citygate också kunde checka av, säger Linda Swartling, VD på Castra Väst.



Citygate med sina 36 våningar och 144 meter har en total uthyrningsbar yta om cirka 42 000 kvadratmeter. Hyresgäster som Sector Alarm, Compass Group, Visma, Flodéns, Verahill, Parttrap, Skanska, Knightec och Aspia har flyttat in. Och nu till våren hälsas Bosch, WSP och Manpower välkomna samt gymoperatören Omnia. Citygate förenklar hyresgästernas vardag med brett servicekoncept, träningsmöjligheter, cykelhotell, restaurang och café med mera.

