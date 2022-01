Skanska hyr ut 34:e våningen i Citygate i Gårda, Göteborg. Bild: Skanska

Skanska hyr ut i Citygate

Uthyrning Skanska har slutit avtal om uthyrning av ett våningsplan i kontorsprojektet Citygate i Gårda. Hyresgästen är konsultbolaget Knightec.

Knightec är ett svenskt konsultföretag inom teknik, digitalisering och ledarskap specialiserat på utveckling och innovation, och kommer att hyra 800 kvadratmeter kontorsyta på våning 34 där de flyttar in i december 2022.



– Vi kan med glädje välkomna ytterligare en hyresgäst till Citygate, nämligen det framgångsrika företaget Knightec, som flyttar in på våning 34 med makalös utsikt över stan och hela vägen ut till hamninloppet. Här kommer de kunna skapa sitt drömkontor efter verksamhetens och medarbetarnas önskemål. Dessutom har Knightec sitt Stockholmskontor i Skanskautvecklade kontorshuset Solna United, vilket gör det extra roligt att även hälsa dem välkomna till oss i Göteborg, säger Mats Dynevik, marknadschef, Skanska Fastigheter Göteborg.



Citygate kommer att certifieras enligt både Well och Leed, vilket innebär ett helhetstänk kring hur människor påverkas av den byggda miljön de befinner sig i. Citygate kommer att drivas till 100 procent med lokal förnybar el från solcellsparken i Utby. Solenergin blir en viktig pusselbit i en energieffektiv helhetslösning för huset.



– Citygate är ett modernt och hållbart kontorshus som stärker oss som företag – vår tillväxtresa, vår unika marknadsposition och vår kultur. Vi har tidigare arbetat med Skanska och delar många värderingar, bland annat hållbarhet och långsiktighet. Citygate kommer att ge oss rätt förutsättningar att fortsätta anställa vassa personer med en stark kompetens inom produkt- och tjänsteutveckling och ta oss an större kundprojekt i takt med att efterfrågan ökar, säger Dimitris Gioulekas, vd på Knightec.



Citygate är ett 36 våningar högt kontorshus på 144 meter, med en total uthyrningsbar yta om cirka 42 000 kvadratmeter. Huset kommer att färdigställas under hösten 2022 då även Sector Alarm, Compass Group, Visma, Parttrap och Skanska flyttar in. Citygate är ett hus som uppmuntrar till goda vanor och som förenklar hyresgästernas vardag med ett brett servicekoncept, träningsmöjligheter, cykelhotell, restaurang och café med mera.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

