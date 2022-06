Skanska hyr ut del av våning 7 i Citygate. Bild: Skanska

Skanska hyr ut del av våning 7 i Citygate

Uthyrning Skanska Fastigheter Göteborg har tecknat hyresavtal med rekryteringsföretaget Manpower om cirka 1 300 kvadratmeter kontorsyta. Inflyttning sker i februari 2023.

– Vi är glada över att välkomna Manpower till våning 7 i Citygate, där de kan skapa arbetsplatser som stärker medarbetarna och verksamheten. Att flytta till nytt ger fantastiska möjligheter att förändra kontorets roll och utforma nya arbetssätt något Manpower värderat högt, säger Mats Dynevik, marknadschef, Skanska Fastigheter Göteborg.



Citygate kommer att certifieras enligt både WELL och LEED, vilket innebär ett helhetstänk kring hur människor påverkas av den byggda miljön de befinner sig i. Huset kommer att drivas till 100 procent med lokal förnybar el från solcellsparken i Utby, en viktig pusselbit i en energieffektiv helhetslösning för Citygate.



– Nu uppgraderar vi vår närvaro i centrala Göteborg genom att flytta till otroligt fina lokaler med högt miljötänk hos Skanska. Då miljö och hållbarhetsfrågor ligger oss varmt om hjärtat blev valet av lokal enkel. Att medarbetarna ska trivas och känna att etableringen kan bli som ett andra hem har varit i fokus nu när vi lägger om vårt sätt att arbeta, säger John Lemström, Inköpschef på ManpowerGroup.



Citygate, med sina 36 våningar och 42 000 kvadratmeter, kommer att färdigställas under hösten 2022 då hyresgäster som Sector Alarm, Compass Group, Visma, Verahill, Parttrap, Skanska, Knightec, Aspia, Bosch, Flodéns och WSP flyttar in.

