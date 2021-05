Kontorshuset Aqua i Malmö. Bild: Skanska

Skanska hyr ut 900 kvadratmeter i Aqua

Skanska har tecknat ett femårigt hyresavtal om cirka 900 kvadratmeter med IT- konsultbolaget Columbus i det nya kontorshuset Aqua. Inflyttningen sker våren 2022.

– Genom flytten till Aqua får vi en modern och flexibel plats att möta kunder och arbeta på. Området kring Aqua inspirerar med sitt miljötänk och hållbarhetsfrågor är viktiga för oss på Columbus, både internt och genom att vi möjliggör ett hållbart företagande – oavsett industri. Vi erbjuder strategi och den digitala expertis som efterfrågas i dag och i morgon. Med en ny, modern, aktivitetsbaserad arbetsplats som Aqua erbjuder kommer vi både arbeta effektivt och hämta inspiration tillsammans med kunder och kollegor. Vi längtar, säger Per Fredriksson, Global People Director at Columbus.

– Vi är mycket glada över att få välkomna Columbus till Aqua och ser fram emot att tillsammans skapa en attraktiv arbetsplats. I Aqua får Columbus ett modernt kontor med stor personlighet, hjärta och värme. I och med detta är Aqua uthyrt till cirka 80 procent, säger Jessica Andersson, marknadsansvarig på Skanska Öresund.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

