Sthlm 01. Bild: Skanska

Skanska hyr ut 1 200 kvadratmeter i Sthlm 01

Uthyrning Work Performance, Collar of Sweden och Brandsskyddsföreningen valt att flytta till södra Stockholms nya landmärke, 27-våningsskrapan Sthlm 01.

Skanska har tecknat hyresavtal med tjänsteföretaget Work Performance som är en konsultverksamhet till stöd för företag inom RUT- och ROT branschen, Collar of Sweden, som designar och säljer hundkoppel och hundaccessoarer på en internationell marknad och Brandskyddsföreningen, ett konsult- och utbildningsföretag som arbetar med och driver opinion för ett brandsäkrare Sverige. Företagen tar i nämnd ordning plats på våning 21, på entréplanet och på våning 23.



Sthlm 01 är uthyrd till mer än 50 procent och kan erbjuda lokaler i storlekar mellan cirka 350 till 1 150 kvadratmeter, och det finns lediga lokaler högt upp i huset.



Under hösten öppnade Café Noll Ettan upp i byggnadens huvudentré där besökare och hyresgäster sedan årsskiftet också välkomnas av co-workingoperatören Spaces.



Sthlm 01 är en del av Skanskas utvecklingsområde Sthlm New i Hammarby sjöstad.

