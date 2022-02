Anders Danielsson. Bild: Skanska

Skanska: Högre resultat än väntat

Bolag Skanskas Q4 kom in rejält högre än analytikernas förväntningar. Utdelningen höjs trots lägre resultat än förra året.

Skanskas rörelseresultat i Q4 blev 3 627 miljoner kronor. Väntat var 2 917 miljoner kronor, enligt Nyhetsbyrån Direkt som hänvisar till Infronts sammanställning av sju analytikers estimat.

Intäkterna uppgick till 44 365 miljoner kronor, mot väntade 41 958.

Utdelningen för helåret 2021 föreslås – inklusive bonusutdelning – bli 10:00 kronor per aktie (7:50), att jämföra med förväntade 8:50 kronor.



Helårssiffrorna:

Intäkterna uppgick till 147,6 (158,6) miljarder kronor; justerat för valutakurseffekter minskade intäkterna med 4 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 9,8 (11,9) miljarder kronor. Rörelseresultatet exklusive händelser hänförbara till OPS-portföljen ökade 18 procent och uppgick till 9,6 (8,1) miljarder kronor.

Resultatet per aktie uppgick till 19,80 (22,46) kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 (9,50) kronor per aktie, varav 7,00 (6,50) kronor per aktie i ordinarie utdelning och 3,00 (3,00) kronor per aktie i extrautdelning.

Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 4,2 (14,5) miljarder kronor, enligt IFRS.

Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(–) uppgick till 17,7 (30 september 2021: 15,0), miljarder kronor, enligt IFRS.

Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 153,6 (149,8) miljarder kronor; justerat för valutakurseffekter ökade orderingången med 6 procent. Orderstocken uppgick till 207,0 (30 september 2021: 197,6).

Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 5,0 (3,5) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 3,8 (2,5) procent.

Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 5,2 (5,4) miljarder kronor.

Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 11,8 (12,2) procent.

Avkastning på eget kapital uppgick till 20,0 (26,0) procent.

