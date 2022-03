Epic. Bild: Skanska

Skanska gör intern transaktion för 750 miljoner

Transaktioner Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling har sålt kontorsfastigheten Epic i Malmö till Skanska Förvaltningsfastigheter för cirka 750 miljoner kronor. Den interna transaktionen har ingen kassaflödespåverkande effekt och kommer att bokföras i det första kvartalet 2022. Tillträdet sker omgående.

Kontorsfastigheten Epic består av två huskroppar med en total uthyrningsbar yta om cirka 12 000 kvadratmeter. Fastigheten, som är utvecklad och byggd av Skanska, färdigställdes 2020 och är fullt uthyrd. Bland hyresgästerna finns Verisure, Spaces, Baker Tilly, Delphi, Web Manuals, Sproud och LoCali.



Transaktionen sker till marknadsmässiga villkor och är den första med Skanska Förvaltningsfastigheter som motpart. Den nya verksamhetsgrenen har som ambition att etablera en långsiktig portfölj med högkvalitativa, klimatsmarta och hälsosamma kontorshus i Stockholm, Göteborg och Malmö. Epic blir därmed det första tillskottet till den portfölj som över tid ska byggas upp.



Epic är certifierat enligt LEED, nivå Platinum, samt WELL, nivå Gold. LEED är en global tredjepartscertifiering för miljövänlig design, konstruktion, drift och underhåll. WELL baseras på medicinsk och vetenskaplig forskning med fokus på hälsosamma arbetsplatser och hur människor påverkas av den byggda miljön.



Under uppförandet användes cirkulära lösningar som återanvändande av byggmaterial. Till atriet användes till exempel 16 ton betong från Köpenhamns tunnelbana och 17 ton överblivet tegel från Epics egen fasad användes i golvet. Vidare användes 35 000 meter fönsterkarmar och bjälkar från rivningsprojekt i träpanelen och 77 000 återvunna PET-flaskor till ljuddämpande duk i fasaden.



Epic är en av sju kontorsfastigheter som Skanska Öresund har utvecklat i ett kluster på Universitetsholmen. Därtill är två kontorsprojekt under uppförande.

- Anthon Näsström

anthon@fastighetssverige.se

