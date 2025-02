Anders Danielsson, vd och koncernchef för Skanska. Bild: Skanska

Skanska går bättre än väntat: "Vi har varit framgångsrika i att vinna uppdrag"

Bolag Skanska redovisar en omsättning och ett rörelseresultat som var bättre än väntat under fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår därför höjd utdelning. – När jag summerar 2024 är jag nöjd med det starka resultatet inom Byggverksamheten, säger vd Anders Danielsson.

– Vi tar vara på marknadsmöjligheter och verksamheten växer samtidigt som vi står fast vid vår strategi som möjliggjort en stabil lönsamhet i linje med vårt långsiktiga mål, skriver Anders Danielsson, vd och koncernchef, i rapporten.



Skanskas intäkter under 2024 uppgick till 50,6 (41,9) miljarder kronor. Justerat för valutakurseffekter ökade intäkterna med 20 procent. Intäkterna för helåret uppgick till 177,2 (157,1); justerat för valutakurseffekter ökade intäkterna med 13 procent. Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (1,0) miljarder kronor; justerat för valutakurseffekter ökade rörelseresultatet med 189 procent. För helåret uppgick rörelseresultatet till 7,1 (3,2) miljarder kronor, justerat för valutakurseffekter ökade med 121 procent.



Resultatet per aktie uppgick till 5,54 (2,48) kronor för perioden och 14,12 (7,89) för helåret. Styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 (5,50) kronor per aktie. Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 5,1 (4,9) miljarder kronor för perioden och 6,7 (1,1) miljarder kronor för helåret, enligt IFRS. Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 12,0 (30 sep 2024: 6,5) miljarder kronor.



Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 49,6 (44,1) miljarder kronor. Justerat för valutakurseffekter ökade orderingången med 11 procent. Orderingången för helåret uppgick till 207,9 (165,8) miljarder kronor. På rullande 12-månader var orderingången i förhållande till intäkter 123 (103) procent.



Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 2,1 (1,8) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 4,5 (4,4) procent. För helåret uppgick rörelseresultatet till 5,9 (5,6) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 3,5 (3,5) procent.



Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 0,5 (-1,4) miljarder kronor. För helåret uppgick rörelseresultatet till 1,2 (-2,6) miljarder kronor.



Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 2,6 (-3,7) procent. Avkastning på eget kapital uppgick till 10,0 (5,8) procent.



– Det är också lovande att se att marknaderna för våra projektutvecklingsverksamheter börjar återhämta sig. För 2025 fortsätter vi att prioritera en stark finansiell ställning, omsätta portföljen inom Projektutveckling och ta vara på nya marknadsmöjligheter när dessa uppstår, skriver Anders Danielsson i vd-ordet.

