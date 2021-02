Citygate i Gårda, Göteborg Bild: Skanska

Skanska fyller på i Citygate

Uthyrning Skanska Fastigheter har tecknat två nya hyresavtal för Citygate i Gårda Göteborg. Under hösten 2022 flyttar Parttrap och Sector Alarm in i kontorshuset.

Byggnationen av Citygate pågår för fullt. Kontorshuset kommer att bli 36 våningar högt, motsvarande 144 meter, och får en total uthyrningsbar yta om cirka 42 000 kvadratmeter. Sedan tidigare har avtal tecknats med Compass Group, Visma, och Skanska.



Sector Alarm hyr 2 800 kvadratmeter på ett tioårigt kontrakt. Lokalen kommer att verka som huvudkontor och är färdig för inflyttning under hösten 2022.

– Vi är mycket glada över att kunna välkomna Sector Alarm till Citygate. Med husets fokus på hälsa och välbefinnande kommer Sector Alarm få de bästa förutsättningarna för att utveckla sin redan nu framgångsrika verksamhet och sina medarbetare, säger Mats Dynevik, marknadschef, Skanska Fastigheter Göteborg.



Det femåriga hyresavtalet avser 400 kvadratmeter kontorsyta för Parttrap som erbjuder och utvecklar e-handelsplattformar för tillverkare och distributörer. Inflyttning sker 1 september 2022.Parttrap strävar att ligga framkant och ständigt utvecklas så att flytta in i Citygate med stort hälso- och hållbarhets fokus passar vår verksamhet och medarbetare väldigt väl. Att dessutom få chansen att ha sin arbetsplats 100 meter upp i den här typen av landmärke med utsikt över hela Göteborg skapar en speciell känsla som jag verkligen ser framemot att få uppleva, säger Ove Tengberg, CEO, Parttrap.

Citygate som kommer att certifieras enligt Well, vilket innebär ett helhetstänk kring hur människor påverkas av den byggda miljön de befinner sig i. Byggnaden kommer dessutom att miljöcertifieras enligt Leed.



– Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare! Det är ett stort värde för oss som attraktiv arbetsgivare att ha ett modernt, hållbart kontor som Citygate med smarta och hälsosamma lösningar. Skanska har varit mycket lyhörda när det gäller våra högt ställda krav på våra nya lokaler, säger Sofia Wikstrand, ekonomidirektör på Sector Alarm.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

