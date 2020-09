Bild: Istock

Skanska föreslår utdelning

Bolag Skanskas styrelse har beslutat att föreslå utdelning till aktieägarna om 3,25 kronor per aktie och har därför beslutat att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma den 22 oktober 2020.

Den 24 mars 2020 meddelade styrelsen, mot bakgrund av den rådande osäkerheten till följd av Covid-19, sitt beslut att dra tillbaka utdelningsförslaget till årsstämman om 6,25 kronor per aktie. Styrelsen meddelade också sin ambition att under hösten kalla till en extra bolagsstämma för beslut om utdelning om förutsättningarna medgav. Vid årsstämman den 26 mars 2020 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att någon vinstutdelning inte skulle lämnas till aktieägarna.



Under de senaste månaderna har osäkerheten minskat men det finns ändå anledning att vara återhållsam. Vid en sammanvägd bedömning har styrelsen beslutat att föreslå en utdelning om 3,25 kronor per aktie för beslut på extra bolagsstämma den 22 oktober 2020.

– Skanska är fortsatt starkt finansiellt och operativt, därför föreslår styrelsen utdelning till våra aktieägare, säger Hans Biörck, styrelseordförande i Skanska.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

