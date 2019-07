Skanska får dubbla uppdrag i USA

Bygg/Arkitektur Skanska bygger center för vetenskap och innovation vid Seattle University,USA, för 83,5 miljoner dollar, cirka 788 miljoner kronor. Dessutom har bolaget tecknat avtal med New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) om att bygga strandpromenaden East Midtown Greenway i New York, USA. Det kontraktet är värt cirka 887 miljoner kronor.

Skanska har tecknat avtal med Seattle University om att bygga ett center för vetenskap och innovation vid deras campus i Seattle, Washington, USA. Kontraktet är värt USD 83,5 M, cirka 788 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2019.



Centret – “The Center for Science and Innovation" – representerar framtiden för STEM-utbildningarna (Science, Technology, Engineering, Mathematics) vid Seattle University. Projektet omfattar byggandet av en ny femvåningars byggnad om 10 300 kvadratmeter. Den kommer att ha LEED Gold-certifiering och ska rymma biologi-, kemi- och datavetenskapsprogram. Studenterna kommer att dra nytta av toppmoderna forsknings- och undervisningslaboratorier, ett datavetenskapligt forskningscenter samt ett flexibelt utrymme tillgängligt för dem som vill utforska, uppfinna och skapa.



Projektet inleds i juli 2019 och är planerat att vara färdigt i april 2021.



Skanska har därtill tecknat avtal med New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) om att bygga strandpromenaden East Midtown Greenway i New York, USA. Kontraktet är värt USD 94 M, cirka 887 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2019.



Skanska kommer bygga en offentlig gång- och cykelväg längs östra floden mellan 53:e och 61:a gatan. I kontraktet ingår också att bygga en gångbro vid 54:e gatan. Skanska har tidigare arbetat på uppdrag av NYCEDC för att leverera ett antal projekt längs vattnet i New York, däribland Waterside Pier mellan 38:e och 41:a gatan.



Projektet inleds i september 2019 och är planerat att öppnas under början på 2022.

