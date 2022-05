Anders Danielsson, vd för Skanska. Bild: Skanska

Skanska bygger om militär fordonsanläggning för cirka 3,2 miljarder kronor

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Defence Infrastructure Organisation om att bygga om en av den brittiska arméns förråd- och underhållsfaciliteter i västra England, Storbritannien. Kontraktet är värt GBP 259M, cirka 3,2 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa i det andra kvartalet 2022.

Skanska kommer utföra byggnationen och mekaniska- och elektriska installationer i nya förrådsbyggnader, verkstäder samt ett kontor. Sammantaget omfattar projektet rivning av 58 byggnader, uppförandet av 12 nya byggnader och renovering av en befintlig byggnad, samt en uppgradering av hela anläggningens infrastruktur. Arbetet kommer att modernisera faciliteterna med syfte att skapa ett hållbart och säkert sätt att underhålla och skydda den brittiska arméns utrustning och fordonsflotta.



Projektet kommer att använda moderna byggmetoder för att minska koldioxidutsläppen, bland annat genom fabrikstillverkning av nyckelkomponenter som installeras på plats. Projektet har som mål att uppnå nivå DREAM Excellent – försvarsmyndighetens standard för miljöbedömning.



Uppdraget bygger på Skanskas långsiktiga partnerskap med Defence Infrastructure Organization och följer framgångsrik leverans av träningsanläggningen Worthy Down i Hampshire under 2021.



Arbetet ska påbörjas under det tredje kvartalet 2022 och förväntas slutföras före utgången av 2026.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen