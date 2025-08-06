Skanska bygger nytt vårdhem i Oslo för en halv miljard

Skanska har tecknat ett kontrakt med Diakonhjemmet gällande att bygga ett nytt vårdhem i Oslo, Norge. Kontraktet är värt NOK 578M, cirka SEK 545M, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det tredje kvartalet 2025.

Det nya äldreboendet kommer att vara cirka 15 200 kvadratmeter stort och bestå av sju våningar, garage samt kommersiella utomhusmiljöer.

Projektet har ambitiösa klimat- och miljömål. Äldreboendet kommer att byggas som ett passivhus och siktar på BREEAM Excellent-certifiering.

Byggstart sker i augusti 2025 och projektet beräknas vara färdigställt i augusti 2027.