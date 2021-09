Skandia hyr ut i Hall 7 i Västra Hamnen. Bild: Skandia Fastigheter

Skandia hyr ut över 3 000 kvadratmeter i Malmö

Bolag Skandias nyutvecklade Hall 7 i Västra Hamnen i Malmö får två nya hyresgäster.

GetAccept, som flyttar in i Hall 7 våren 2022, är ett av världens snabbast växande SaaS-bolag. Plattformen används i 40 länder och hjälper företag att nå avslut genom lösningar inom bland annat dokumentspårning och analys, offert- och avtalshantering samt e-signering. Flytten av huvudkontoret från centrala Malmö till 2 350 kvadratmeter i Västra Hamnen gör det möjligt att växa från dagens 70 till närmare 200 anställda.



– Under covid har vi mer än fördubblat antalet anställda, och även om vi lärt oss att jobba på distans har vi en "office first"-kultur där vi vill ses och umgås för att skapa nytt tillsammans. De nya lokalerna blir en viktig del av vår framtida tillväxtstrategi och vårt erbjudande till anställda, där kontoret är den familjära mötesplatsen som man vill komma till. Idag måste vi konkurrera med förmåner utöver lön – inte minst genom arbetsplatser som attraherar rätt kompetens, berättar Samir Smajic, vd på GetAccept.



Även för INTEC går flyttlasset mot 660 kvadratmeter i Hall 7 till våren. Bolaget, som ingår i Instalco-koncernen, etablerades så sent som 2020 och har redan över 200 verksamma konsulter på 18 orter. Kärnverksamheten är projektering inom el, VVS, energi och brandskydd, men de erbjuder även tjänster inom exempelvis besiktning, installationssamordning och riskhantering.



– Vi etablerar oss i Malmö för att täcka den stora efterfrågan vi ser från kunder i södra Sverige. Ambitionen är att vi ska växa till 40-talet anställda på Malmö-kontoret, och för att kunna attrahera och behålla de bästa konsulterna på marknaden är det viktigt att vi erbjuder ett attraktivt kontor. Hall 7 möter våra önskemål kring framtidens arbetsplats på ett mycket bra sätt, berättar Christos Papadimitrou, vd på Intec Syd.

- Susanna Sundström

susanna@fastighetssverige.se

Ämnen