Skandia Fastigheter hyr ut 4 100 kvadratmeter till E-hälsomyndigheten

E-hälsomyndigheten blir ny hyresgäst på Skandia Fastigheters Ringvägen 100 i Stockholm.

– Vi är väldigt glada över att välkomna E-hälsomyndigheten till Ringvägen 100. De har höga krav på funktionalitet och arbetsmiljö, och tillsammans skapar vi nu en arbetsplats som kommer att stödja deras viktiga uppdrag. Vi är övertygade om att de ska trivas – både från start och med de spännande förändringar som står för dörren här, säger Markus Pfister, Skandia Fastigheters fastighetschef för Kontor och Samhällsfastigheter.

E-hälsomyndigheten tillträder de 4 100 kvadratmetrarna den 1 september 2026 och avtalet löper på sex år.