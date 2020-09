Simon Harrius. Bild: Hamhus

Simon Harrius blir ny vd för Hamhus

Karriär Simon Harrius, närmast från Regionfastigheter, blir ny vd för Herenco-ägda Jönköpingsbolaget Hamhus.

Simon Harrius är född och uppvuxen på Ljungarum i Jönköping och utbildad civilekonom vid Stockholms universitet. Han har jobbat som fastighetsmäklare, men de senaste tio åren har han varit verksam inom Regionfastigheter i Region Jönköpings län – de senaste fem åren som chef för fastighetsförvaltningen.



Den 7 september tillträder han som vd för Hamhus.

– Hamhus har en ambition att växa i Jönköping genom förvärv och nyexploatering. Jag ser fram emot att få vara med och utveckla staden som jag bor i. Hamhus har även förtydligat sitt fokus på kontor, kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Eftersom jag har jobbat mycket med lokaler för vård, skola och omsorg hoppas jag kunna bidra med en förståelse om hyresgästens verksamhet. Jag vet hur man tänker som hyresgäst i en samhällsfastighet. Möjligheten att få göra affärer lockade också, jag gillar kundkontakten. Ett annat skäl är att jag tycker om Herencos värderingar – jag kan verkligen identifiera mig med dem, säger Simon Harrius.



Herenco är ett Jönköpingsbaserat familjedrivet ägarbolag i fjärde generationen som funnits i 154 år, med sammanlagt 33 bolag och 1133 anställda. Tillsammans omsatte bolagen under 2019 3,3 miljarder kronor.



Företagen Emballator, PacsOn, Vättern Industrier, Hamhus och The Harbor ingår i koncernen som även är ägare i portföljbolagen Nolato, Balco , Lyko och Hövding.



Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse grundades 1985 via donation från familjen Hamrin och har sedan dess delat ut 329 miljoner kronor till forskning. Stiftelsen förvaltar cirka 1,7 miljarder kronor.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

