Siktar på 1,5 miljarder i förvaltningsresultat

Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner. Bild: Fastpartner

Bolag På grund av pandemin fastställde inte Fastpartner några nya mål i våras. Nu går de ut med målen: Bland annat ska bolaget nå ett rullande årligt förvaltningsresultat om 1 500 miljoner kronor år 2025.

År 2018 presenterade Fastpartner mål för 2020, då skulle det rullande förvaltningsresultatet ligga på 950 miljoner kronor i slutet av 2020. I Q2-rapporten var det rullande förvaltningsresultatet just 950 miljoner.



De nya målen ska nås till år 2025:



• Rullande årligt förvaltningsresultat skall uppgå till 1 500 MSEK.

• Förvaltningsresultat per stamaktie av serie A skall öka >10% per år.

• Avkastning på eget kapital skall uppgå till >12% per år.

• Nettobelåningsgraden skall vara <48%.

• Räntetäckningsgraden skall vara >3x.

• Säkerställd belåningsgrad skall vara <30%.

• Bolagets totala låneportfölj skall till 70% utgöras av grön finansiering.

• Uppnå ratingnivå Baa1.



Operationella mål:

• Överskottsgraden skall uppgå till minst 75%.

• Hela fastighetsbeståndet skall vara fullt digitaliserat.

• NKI (nöjd kund-index) skall överstiga 75.



Miljömål:

• Volymen miljöcertifierade fastigheter skall öka med >10% per år och utgöra >80% av fastighetsvärdet.

• CO2e utsläppen skall minska med >15% per år.

• Energianvändningen skall minska med >1% per år i befintligt bestånd.



• Fastpartners vision är att uppnå 100% klimatneutralitet år 2030.

Utdelning:

Bolaget skall generera en stabil ökande årlig utdelning per stamaktie av serie A och utgöra minst 1/3 av förvaltningsresultatet per år.



– Fastpartners nya mål understryker bolagets kvalité och lägger grunden för fortsatt lönsam tillväxt där vårt arbete med ESG-frågor är centrala, säger Sven-Olof Johansson, vd på Fastpartner.

